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Россияне ломают военную технику, чтобы их подразделение не отправили в Украину – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2022, 14:40
Россияне ломают военную технику, чтобы их подразделение не отправили в Украину – ГУР - Фото
Российский БТР-82 (Фото - ОК "Юг")

В воинских частях на территории страны-агрессора военнослужащие саботируют боевую технику, чтобы их не отправили воевать в Украину. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Так, по данным ГУР, военнослужащие 103 мотострелкового полка из состава 150 мотострелковой дивизии РФ в течение недели разукомплектовали и вывели из строя 17 БТР-82А и девять командно-штабных машин К1Ш1, которые уже были готовы к загрузке на железнодорожные платформы.

Разведка отмечает, что саботаж военной техники в подразделениях, которые собираются отправить в зону боевых действий, приобретает массовый характер. В связи с этим командующий Южным военным округом РФ даже обратился в ФСБ с просьбой усилить надзор за техникой и наблюдение за личным составом.

  • 4 июля ГУР опубликовало радиоперехват, согласно которому оккупанты за деньги передают иностранным спецслужбам информацию о расположении подразделений РФ в Украине.

Сергей Бережной
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оккупанты саботаж гур мо
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