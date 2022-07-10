Россияне ломают военную технику, чтобы их подразделение не отправили в Украину – ГУР

В воинских частях на территории страны-агрессора военнослужащие саботируют боевую технику, чтобы их не отправили воевать в Украину. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Так, по данным ГУР, военнослужащие 103 мотострелкового полка из состава 150 мотострелковой дивизии РФ в течение недели разукомплектовали и вывели из строя 17 БТР-82А и девять командно-штабных машин К1Ш1, которые уже были готовы к загрузке на железнодорожные платформы.

Разведка отмечает, что саботаж военной техники в подразделениях, которые собираются отправить в зону боевых действий, приобретает массовый характер. В связи с этим командующий Южным военным округом РФ даже обратился в ФСБ с просьбой усилить надзор за техникой и наблюдение за личным составом.

4 июля ГУР опубликовало радиоперехват, согласно которому оккупанты за деньги передают иностранным спецслужбам информацию о расположении подразделений РФ в Украине.

Сергей Бережной

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