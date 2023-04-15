Россияне минируют местность под Купянском, идут бои под Бахмутом и Марьинкой – карта

Россияне провели минирование местности на Купянском направлении и продолжают наступать в районе Бахмута и Марьинки Донецкой области. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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По данным Генштаба, армия РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток на указанных участках фронта Силы обороны отбили 40 атак россиян.

На Купянском направлении россияне провели минирование местности в районах четырех населенных пунктов и вели обстрелы.

На Лиманском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия вблизи населенного пункта Диброва.

На Бахмутском направлении россияне продолжают вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. Также россияне провели атаку в районе населенного пункта Хромовое, однако успеха не имели.

На Авдеевском направлении россияне вели наступательные действия в районах Северного и Первомайского, успеха не имели.

На Марьинском направлении Силы обороны отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка.

На Шахтерском направлении в течение суток РФ наступательных действий не проводила, вела обстрелы населенных пунктов.

На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ продолжает вести оборонные действия и совершает обстрелы.

Генштаб также сообщил, что для восполнения потерь в живой силе РФ ведет кампанию по поддержке мобилизации. Для популяризации военной службы используются все доступные методы, российское руководство обещает высокое денежное содержание и соцпакет. Кроме СМИ, пропагандисты применяют агитационные листовки в общественных местах. В последнее время отмечается активизация агитации в Воронеже.

По данным Генштаба, в течение суток украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов. Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили три района сосредоточения живой силы, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, зенитно-ракетный комплекс и боеприпасы оккупантов.

Сегодня спикер ВСУ Дмитрашковский сообщил, что российские оккупанты вовсю пытаются захватить Марьинку Донецкой области, но уже испытывают истощение сил и средств. За ночь с 14 на 15 апреля в районе Марьинки зафиксирован 101 обстрел, произошло три штурма.

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Оксана Житнюк

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