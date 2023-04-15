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Россияне минируют местность под Купянском, идут бои под Бахмутом и Марьинкой – карта

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2023, 19:30
Россияне минируют местность под Купянском, идут бои под Бахмутом и Марьинкой – карта - Фото
Фото – Генштаб ВСУ

Россияне провели минирование местности на Купянском направлении и продолжают наступать в районе Бахмута и Марьинки Донецкой области. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, армия РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток на указанных участках фронта Силы обороны отбили 40 атак россиян.

На Купянском направлении россияне провели минирование местности в районах четырех населенных пунктов и вели обстрелы.

Россияне минируют местность под Купянском, идут бои под Бахмутом и Марьинкой – карта

На Лиманском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия вблизи населенного пункта Диброва.

Россияне минируют местность под Купянском, идут бои под Бахмутом и Марьинкой – карта

На Бахмутском направлении россияне продолжают вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. Также россияне провели атаку в районе населенного пункта Хромовое, однако успеха не имели.

Россияне минируют местность под Купянском, идут бои под Бахмутом и Марьинкой – карта

На Авдеевском направлении россияне вели наступательные действия в районах Северного и Первомайского, успеха не имели.

Россияне минируют местность под Купянском, идут бои под Бахмутом и Марьинкой – карта

На Марьинском направлении Силы обороны отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка.

Россияне минируют местность под Купянском, идут бои под Бахмутом и Марьинкой – карта

На Шахтерском направлении в течение суток РФ наступательных действий не проводила, вела обстрелы населенных пунктов.

На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ продолжает вести оборонные действия и совершает обстрелы.

Генштаб также сообщил, что для восполнения потерь в живой силе РФ ведет кампанию по поддержке мобилизации. Для популяризации военной службы используются все доступные методы, российское руководство обещает высокое денежное содержание и соцпакет. Кроме СМИ, пропагандисты применяют агитационные листовки в общественных местах. В последнее время отмечается активизация агитации в Воронеже.

По данным Генштаба, в течение суток украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов. Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили три района сосредоточения живой силы, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, зенитно-ракетный комплекс и боеприпасы оккупантов.

  • Сегодня спикер ВСУ Дмитрашковский сообщил, что российские оккупанты вовсю пытаются захватить Марьинку Донецкой области, но уже испытывают истощение сил и средств. За ночь с 14 на 15 апреля в районе Марьинки зафиксирован 101 обстрел, произошло три штурма.

Смотрите также: ВСУ набрали российских пленных под Марьинкой: генерал Тарнавский показал видео

Оксана Житнюк
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война Марьинка бахмут генштаб
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