Потери России: ВСУ уничтожили 460 оккупантов, сожгли 16 единиц техники и артсистему

Вооруженные Силы Украины уничтожили 460 российских оккупантов, сожгли 16 единиц техники и артиллерийскую систему за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что россияне штурмуют Бахмут и Марьинку, а ВСУ отбили 56 атак на Донбассе за сутки.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 181 550 (+460),

— танков — 3653 (+3),

— боевых бронированных машин — 7073 (+4),

— артиллерийских систем — 2785 (+17),

— РСЗО — 535,

— средств ПВО — 283,

— самолетов — 307,

— вертолетов — 293,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2339,

— крылатых ракет — 911,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5646 (+6),

— специальной техники — 324 (+3).

В районе Бахмута за две недели российские оккупанты потеряли более 4500 человек убитыми и ранеными, сообщили ранее в Генштабе. Россияне продолжают наступать в центре города, а также на Ивановское и Богдановку, чтобы окружить город с севера и юга.

Вчера спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте идут жестокие уличные бои. РФ говорит об окружении города, но это вранье.

Российский спецназ потерял около 90-95% бойцов в войне против Украины, а на восполнение потерь уйдет до 10 лет, сообщила WP со ссылкой на секретные документы США, которые утекли в сеть.

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Наталія Медведєва

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