Генштаб: Идут бои за Бахмут, россияне атакуют Марьинку и Авдеевку – карта

В минувшие сутки Вооруженные Силы Украины продолжали вести бои за Бахмут, отбивали атаки россиян на Марьинку и Авдеевку. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ утром 15 апреля.

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Как отмечается, российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки Силы обороны отбили 56 атак врага.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Дибровы и Белогоровки.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести штурмовать. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.

На Авдеевском направлении оккупанты безуспешно атаковали в районах Новокалинового и Первомайского, успеха не имели.

На Марьинском направлении воины Сил обороны отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия поразили один пункт управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян, а также одну радиоэлектронную станцию борьбы оккупантов.

Вчера спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте идут жестокие уличные бои. РФ говорит об окружении города, но это вранье.

Российский спецназ потерял около 90-95% бойцов в войне против Украины, а на восполнение потери уйдет до 10 лет, сообщила WP со ссылкой на секретные документы США, которые утекли в сеть.

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Наталія Медведєва

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