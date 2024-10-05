Россияне могут активизировать штурмы под Ореховым и Работино в Запорожской области – ВСУ

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Россияне готовят новые штурмовые группы захватчиков на Ореховском направлении в Запорожской области – через несколько дней оккупанты могут активизировать новые штурмовые действия там. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

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По его словам, если будет российский прорыв в районе Орехова и Малой Токмачки (Работинского выступа), то россияне смогут взять под огневой контроль логистические пути, следующие из Запорожья на Восток, где Силы обороны держат фронт в Донецкой и части Запорожской области.

"Поэтому враг любой ценой будет пытаться взять это под контроль, чтобы обрезать нашу логистику. Поэтому и на этом направлении сейчас продолжаются и готовятся еще новые штурмовые действия", – пояснил Волошин.

Он отметил, что по данным украинской разведки под Ореховым и Работино в частности готовятся новые штурмовые группы россиян: оккупанты перебрасывают туда личный состав, проводят разведку и логистическое обеспечение.

Соответственно, "в обозримом будущем, там через несколько дней" захватчики вероятно активизируют новые штурмовые действия, заметил военный.

Карта: Deepstate

Мапа: Deepstate

Также Волошин сообщил, что россияне применяют тактику малых штурмовых групп количеством в отделение (10 человек), при этом в таких штурмах нечасто применяют тяжелую бронированную технику и вооружение – в основном РФ использует малые скоростные транспортные средства (мотоциклы, багги, квадроциклы), чтобы быстро преодолеть расстояние до украинской траншеи и не подорваться на минно-взрывных заграждениях.

После захода такой группы на траншею, оккупанты подводят группу закрепления – такая тактика приносила россиянам успехи на других направлениях, и возможно они и дальше будут продолжать использовать ее и в Запорожской области, добавил спикер.

В целом, на юге не прекращается контрбатарейная борьба, обстрелы позиций защитников, удары РФ по прилегающим к линии фронта населенным пунктам – за минувшие сутки только в Запорожской области оккупанты совершили более 400 таких обстрелов и ударов, сообщил военный.