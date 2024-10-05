Росіяни можуть активізувати штурми під Оріховим та Роботиним у Запорізькій області – ЗСУ
Росіяни готують нові штурмові групи загарбників на Оріхівському напрямку у Запорізькій області – за "кілька днів" окупанти можуть активізувати нові штурмові дії там. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
За його словами, якщо буде російський прорив у районі Оріхова та Малої Токмачки (Роботинського виступу), то росіяни зможуть взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, котрі йдуть із Запоріжжя на Схід, де Сили оборони тримають фронт у Донецькій та частині Запорізької області.
"Тому ворог за будь-яку ціну намагатиметься взяти це під контроль, аби обрізати нашу логістику. Тому і на цьому напрямку зараз тривають і готуються ще нові штурмові дії", – пояснив Волошин.
Він зазначив, що за даними української розвідки під Оріховим та під Роботиним зокрема готуються нові штурмові групи росіян: окупанти перекидають туди особовий склад, проводять розвідку та логістичне забезпечення.
Відповідно, "у недалекому майбутньому, там за кілька днів" загарбники ймовірно активізують нові штурмові дії, зауважив військовий.
Також Волошин повідомив, що росіяни застосовують тактику малих штурмових груп кількістю до відділення (10 людей), при цьому у таких штурмах нечасто застосовують важку броньовану техніку та озброєння – в основному РФ використовує малі швидкісні транспортні засоби (мотоцикли, баггі, квадроцикли), щоб швидко подолати відстань до української траншеї та не підірватися на мінно-вибухових загородженнях.
Після заходу такої групи на траншею, окупанти підводять групу закріплення – така тактика приносила росіянам успіхи на інших напрямках, і можливо вони й надалі продовжуватимуть використовувати її і у Запорізькій області, додав речник.
Загалом, на півдні не припиняється контрбатарейна боротьба, обстріли позицій захисників, удари РФ по прилеглих до лінії фронту населених пунктів – за минулу добу лише у Запорізькій області окупанти здійснили понад 400 таких обстрілів та ударів, повідомив військовий.
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