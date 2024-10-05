Росіяни можуть активізувати штурми під Оріховим та Роботиним у Запорізькій області – ЗСУ

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Росіяни готують нові штурмові групи загарбників на Оріхівському напрямку у Запорізькій області – за "кілька днів" окупанти можуть активізувати нові штурмові дії там. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

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За його словами, якщо буде російський прорив у районі Оріхова та Малої Токмачки (Роботинського виступу), то росіяни зможуть взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, котрі йдуть із Запоріжжя на Схід, де Сили оборони тримають фронт у Донецькій та частині Запорізької області.

"Тому ворог за будь-яку ціну намагатиметься взяти це під контроль, аби обрізати нашу логістику. Тому і на цьому напрямку зараз тривають і готуються ще нові штурмові дії", – пояснив Волошин.

Він зазначив, що за даними української розвідки під Оріховим та під Роботиним зокрема готуються нові штурмові групи росіян: окупанти перекидають туди особовий склад, проводять розвідку та логістичне забезпечення.

Відповідно, "у недалекому майбутньому, там за кілька днів" загарбники ймовірно активізують нові штурмові дії, зауважив військовий.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Також Волошин повідомив, що росіяни застосовують тактику малих штурмових груп кількістю до відділення (10 людей), при цьому у таких штурмах нечасто застосовують важку броньовану техніку та озброєння – в основному РФ використовує малі швидкісні транспортні засоби (мотоцикли, баггі, квадроцикли), щоб швидко подолати відстань до української траншеї та не підірватися на мінно-вибухових загородженнях.

Після заходу такої групи на траншею, окупанти підводять групу закріплення – така тактика приносила росіянам успіхи на інших напрямках, і можливо вони й надалі продовжуватимуть використовувати її і у Запорізькій області, додав речник.

Загалом, на півдні не припиняється контрбатарейна боротьба, обстріли позицій захисників, удари РФ по прилеглих до лінії фронту населених пунктів – за минулу добу лише у Запорізькій області окупанти здійснили понад 400 таких обстрілів та ударів, повідомив військовий.