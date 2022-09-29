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Россияне несут потери и готовятся бросить на фронт 250 зэков из Донецкой области – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 18:58
Россияне несут потери и готовятся бросить на фронт 250 зэков из Донецкой области – Генштаб - Фото
Мобилизация в ОРДЛО (Фото - ГУР)

Российские оккупанты продолжают нести потери на разных участках фронта, а в Донецкой области 250 заключенных готовят к отправке на передовую. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 29 сентября.

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"Руководство российских оккупационных войск всеми имеющимися способами продолжает предпринимать попытки восстановления боеспособности подразделений, понесших потери в боях", – сообщает Генштаб.

Известно, что на временно оккупированной территории Донецкой области проводят призыв и подготовку еще 250 заключенных, которые уже в ближайшие дни будут направлены на доукомплектование подразделений армии РФ на передовой.

В Генштабе сообщили, что враг продолжает нести потери: подтверждено поражение сосредоточения живой силы и военной техники РФ в районе Новой Кубани Херсонской области, что также привело к детонации боеприпасов.

В результате удара ВСУ в районе Софиевки Бердянского района Запорожской области враг потерял более 40 человек ранеными и около 15 убитыми.

В больницы Старобельска Луганской области, по данным Генштаба, за последние дни доставлено более 200 раненых оккупантов.

В течение суток ВСУ отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское, Выемка, Павловка и Безымянное.

Авиация ВСУ в течение суток поразила один опорный пункт, 10 мест скопления вооружения и военной техники, а также шесть ЗРК россиян.

Ракетные войска и артиллерия поразили четыре командных пункта РФ, 15 районов сосредоточения живой силы и шесть складов с боеприпасами и ГСМ россиян.

  • 29 сентября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты объявили первую волну мобилизации в городе. 
  • По данным ГУР, на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские захватчики мобилизовали в свою армию почти всех мужчин, их отправляют воевать без подготовки.

Читайте также: Мобилизованных крымчан отправляют воевать под Херсон, это двойное преступление – КрымSOS

Оксана Житнюк
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