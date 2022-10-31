Россияне обстреляли гражданские портовые буксиры возле Очакова, есть жертвы

Российские войска обстреляли гражданские портовые буксиры в Николаевской области, сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

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В результате обстрела погибли два моряка, один пропал без вести.

"Враг продолжает обстрелы портовой инфраструктуры на Очаковском направлении. В результате попадания по двум портовым гражданским буксирам, задействованным в транспортировке баржи с зерном, возник пожар, потеряно управление суднами. Два члена экипажей погибли, один раненый спасен, судьба еще одного неизвестна", – заявил Назаров в вечерней сводке.

Об обстреле портовой инфраструктуры в Очакове утром сообщил также глава обладминистрации Виталий Ким.

"С 23:27, 30 октября, враг вел артиллерийский обстрел по портовой акватории Очаковской громады. Пострадавших нет", – говорилось в сообщении.

28 октября россияне обстреливали порт в Очакове из минометов.

Обстрел порта в Очакове произошел на следующий день после того, как Россия заявила, что приостанавливает участие в зерновой инициативе, позволяющей Украине экспортировать продукцию сельского хозяйства из морских портов.

Николаевские порты к зерновой инициативе не привлечены.

Андрій Водяний

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