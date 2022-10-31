UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне обстреляли гражданские портовые буксиры возле Очакова, есть жертвы

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 18:54
Россияне обстреляли гражданские портовые буксиры возле Очакова, есть жертвы - Фото
Фото: USM

Российские войска обстреляли гражданские портовые буксиры в Николаевской области, сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В результате обстрела погибли два моряка, один пропал без вести.

"Враг продолжает обстрелы портовой инфраструктуры на Очаковском направлении. В результате попадания по двум портовым гражданским буксирам, задействованным в транспортировке баржи с зерном, возник пожар, потеряно управление суднами. Два члена экипажей погибли, один раненый спасен, судьба еще одного неизвестна", – заявил Назаров в вечерней сводке.

Об обстреле портовой инфраструктуры в Очакове утром сообщил также глава обладминистрации Виталий Ким.

"С 23:27, 30 октября, враг вел артиллерийский обстрел по портовой акватории Очаковской громады. Пострадавших нет", – говорилось в сообщении.

28 октября россияне обстреливали порт в Очакове из минометов.

  • Обстрел порта в Очакове произошел на следующий день после того, как Россия заявила, что приостанавливает участие в зерновой инициативе, позволяющей Украине экспортировать продукцию сельского хозяйства из морских портов.
  • Николаевские порты к зерновой инициативе не привлечены.
Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война николаевская область очаков
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 