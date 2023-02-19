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Россияне обстреляли село в Херсонской области, убили трех человек, осиротели дети – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2023, 13:56
Россияне обстреляли село в Херсонской области, убили трех человек, осиротели дети – ОВА - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Утром 19 февраля российская армия массированным артиллерийским огнем покрыла село Бургунка Бериславского района, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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Во время обстрела Бургунки российский снаряд попал во двор жилого дома, где находилась семья.

В результате удара мать, отец и дядя погибли на месте. 13-летний мальчик получил ранение, еще один ребенок чудом не пострадал.

В этой же деревне из-за российского обстрела ранения получил еще один ребенок – 8-летний мальчик.

"К настоящему времени известно о восьми пострадавших, из которых трое – это дети. В доме, во двор которого попал вражеский снаряд, пострадали семь человек. На месте трагедии погибли три человека – отец, мать и дядя. Ранения получили четыре человека – бабушка, взрослый мужчина, 10-летняя девочка и 8-летний мальчик", – говорится в сообщении с обновленной информацией.

Наталія Медведєва
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обстрел война Херсонская область
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