Россияне нанесли удар по Дружковке, повредили две многоэтажки – фото

Утром 19 февраля российские захватчики нанесли удар по Дружковке. Об этом сообщил в Telegram начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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По информации главы ОВА, в результате ракетного удара по Дружковке повреждены по меньшей мере две многоэтажки и частные автомобили.

"Информация о пострадавших в настоящее время не поступала", – написал он.

Как отметил Кириленко, Дружковка – город, относительно удаленный от линии фронта, но постоянно подвергается ракетным ударам со стороны российских террористических войск.

Утром 18 февраля россияне выпустили по Украине четыре крылатых ракеты. Две из них удалось сбить, а прорвавшиеся сквозь ПВО нанесли удар по Хмельницкому.

Предыдущий удар по Украине Россия нанесла в ночь на 16 февраля. Тогда россияне выпустили 32 крылатых ракеты воздушного и морского базирования – удалось сбить половину.

Наталія Медведєва

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