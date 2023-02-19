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Россияне нанесли удар по Дружковке, повредили две многоэтажки – фото

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2023, 09:21
Россияне нанесли удар по Дружковке, повредили две многоэтажки – фото - Фото
Последствия удара россиян по Дружковке (Фото: Telegram Павла Кириленко)

Утром 19 февраля российские захватчики нанесли удар по Дружковке. Об этом сообщил в Telegram начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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По информации главы ОВА, в результате ракетного удара по Дружковке повреждены по меньшей мере две многоэтажки и частные автомобили.

"Информация о пострадавших в настоящее время не поступала", – написал он.

Россияне нанесли удар по Дружковке, повредили две многоэтажки – фото

Россияне нанесли удар по Дружковке, повредили две многоэтажки – фото

Как отметил Кириленко, Дружковка – город, относительно удаленный от линии фронта, но постоянно подвергается ракетным ударам со стороны российских террористических войск.

Наталія Медведєва
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Донецкая область война ракетный удар дружковка Павел Кириленко
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