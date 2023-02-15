Россияне отошли от начальных стратегических планов на Донбассе, действуют ситуативно – ВСУ

Российское командование отошло от своих начальных стратегических планов, сейчас оккупанты действуют ситуативно. Об этом сказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый в интервью РБК-Украина.

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Спикера ВСУ спросили, какая цель российских атак в Луганской области – стремятся ли они выровнять линию по реке Жеребец.

"Я думаю, что они уже сейчас отошли от стратегических замыслов, которые были вначале. Они уже сейчас действуют ситуативно – что получится", – сказал Череватый.

Он добавил, что россияне пытаются измотать Силы обороны Украины, и эти попытки очень истощают также их силы и средства.

"У них есть лучше подразделения, есть хуже. Но средний срез – это не суперпрофессионалы, это, как правило, люди, обученные в достаточно короткие сроки, приходящие для пополнения их потерь", – рассказал спикер ВСУ.

Он пояснил, что даже при грамотно спланированной операции военная наука предполагает потери в 3-5 раз больше, чем у обороняющихся.

"Их потери даже превышают это среднее значение из-за того, что у них нет много подготовленного личного состава, в том числе офицерского состава младшего и среднего звена. Следовательно, это просто банальные атаки на истощение", – сказал Череватый.

Аналитики Института изучения войны считают, что оборона Бахмута является стратегически обоснованным шагом.

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Наталія Медведєва

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