На Александровском направлении российские войска несколько уменьшили свою активность – проводят перегруппировку сил и средств

Россияне перегруппировываются у границ с Днепропетровщиной

В течение последних суток активность россиян на Александровском направлении несколько снизилась из-за перегруппировки сил и средств оккупационных войск. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"За минувшие сутки на Александровском направлении состоялось 16 боевых столкновений. Последние два дня враг несколько уменьшил свою активность там, поскольку проводит перегруппировку сил и средств. Но до этого мы фиксировали на направлении 60 и более боевых столкновений", – сказал Волошин.

Сейчас, по его словам, бои продолжаются возле населенных пунктов Ялта, Вишневое, Александроград, Вербово, Привольное, Рыбное, а также в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.

Вместе с тем, на Ореховском направлении россияне начали проявлять активность на участках возле Малых Щербаков и Малой Токмачки. Там они пытаются незаметно просачиваться через позиции украинских защитников и зайти нам в тыл.

Ранее 28 декабря Волошин сообщил, что часть Гуляйполя остается под контролем Сил обороны. По его словам, много украинских позиций есть в западной части города. На улицах продолжаются ожесточенные бои.

Ранее в Генеральном штабе опровергли заявления российского диктатора Владимира Путина о "захвате" Гуляйполя.