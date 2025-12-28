На Олександрівському напрямку російські війська дещо зменшили свою активність – проводять перегруповання сил та засобів

Ілюстративне фото: 128 ОГШБр

Росіяни перегруповуються біля кордонів з Дніпропетровщиною

Протягом останньої доби активність росіян на Олександрівському напрямку дещо знизилась через перегрупування сил та засобів окупаційних військ. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"За минулу добу на Олександрівському напрямку відбулось 16 бойових зіткнень. Останні два дні ворог дещо зменшив свою активність там, оскільки проводить перегруповання сил та засобів. Але до того ми фіксували на напряику 60 і більше бойових зіткнень", – сказав Волошин.

Зараз, за його словами, бої тривають біля населених пунктів Ялта, Вишневе, Олександроград, Вербове, Привільне, Рибне, а також в бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

Скріншот карти Deepstate

Разом з тим, на Оріхівському напрямку росіяни почали проявляти акитвність на ділянках біля Малих Щербаків та Малої Токмачки. Там вони намагаються непомітно просочуватись через позиції українських захисників і зайти нам в тил.

Раніше 28 грудня Волошин повідомив, що частина Гуляйполя лишається під контролем Сил оборони. За його словами, багато українських позицій є у західній частині міста. На вулицях тривають запеклі бої.

Раніше у Генеральному штабі спростували заяви російського диктатора Володимира Путіна про "захоплення" Гуляйполя.