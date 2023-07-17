Россияне понимают цену. Боевой медик о работе, потерях и жестокости врага – видео

После начала полномасштабного вторжения россияне не стали более жестокими к украинцам и защитникам Украины. Просто их жестокость масштабнее проявилась.

Об этом в интервью LIGA.net рассказала боевой медик добровольческого батальона Госпитальеры Екатерина Галушка.

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Она работает на ротациях с 2019 года, однако сама себя признала боевым медиком только после 24 февраля 2022 года.

Первый год полномасштабного вторжения стал для нее самым трудным. "Был момент, когда в конце 2022 года сама себе сказала: "Слушай, а ты не сдохла, молодец", – говорит Галушка.

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Самым страшным периодом для госпитальерки стала битва за Мариуполь – на том направлении Екатерина потеряла и любимого человека, и многих друзей и коллег. "Многие из тех, кого я знала и с кем работала, до сих пор остаются в плену. Причем даже не подтверждены, там ли они или нет", – говорит она.

Отношение россиян к боевым медикам практически не отличается от отношения к другим пленным, рассказывает Галушка. О жестокости россиян к оказавшимся в плену украинские защитники знали и до полномасштабного вторжения.

Поэтому на общем фоне больше поражают примеры, когда украинских защитников возвращали из плена в условно хорошем состоянии. Как, например, истории медика Марьяны Мамоновой, которая по возвращении из российского плена родила дочь.

"Это не говорит о том, что россияне хорошие. Это говорит о том, что они осознают цену вопроса, и они эту цену пытались сохранить ради исключительно собственной выгоды", – отмечает Галушка.

По словам госпитальерки, после начала полномасштабного вторжения изменился характер получаемых военными ранений. Если до начала полномасштабного вторжения чаще приходилось работать с осколочными или снайперскими ранениями, то сейчас ощутимо возросло количество ампутаций. В том числе это связано с тем, что теперь россияне работают значительно большими калибрами, чем до 24 февраля 2022 года.

При этом после полномасштабного вторжения отношение украинцев к раненым защитникам ощутимо улучшилось, говорит боевой медик.

"Мы сейчас уже стали добрее. Буквально со всех сторон говорим о людях с ранениями, о людях на протезах. Запущены целые информационные кампании о взаимодействии с военнослужащими и ветеранами. И постоянно обществу повторяют нарратив: ветераны бывают разные", – говорит она.

Благодаря постоянному повторению, что сейчас на улицах можно будет увидеть большое количество людей с разными ранениями, в том числе – на протезах, отношение украинцев к травмированным защитникам становится более адекватным. "Я надеюсь, это сохранится у нас и после победы", – говорит она.

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