UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне понимают цену. Боевой медик о работе, потерях и жестокости врага – видео

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 12:57
Россияне понимают цену. Боевой медик о работе, потерях и жестокости врага – видео - Фото
Екатерина Галушка (фото: из архива медика)

После начала полномасштабного вторжения россияне не стали более жестокими к украинцам и защитникам Украины. Просто их жестокость масштабнее проявилась.

Об этом в интервью LIGA.net рассказала боевой медик добровольческого батальона Госпитальеры Екатерина Галушка.

Она работает на ротациях с 2019 года, однако сама себя признала боевым медиком только после 24 февраля 2022 года.

Первый год полномасштабного вторжения стал для нее самым трудным. "Был момент, когда в конце 2022 года сама себе сказала: "Слушай, а ты не сдохла, молодец", – говорит Галушка.

Больше смотрите в видео интервью на YouTube:

Самым страшным периодом для госпитальерки стала битва за Мариуполь – на том направлении Екатерина потеряла и любимого человека, и многих друзей и коллег. "Многие из тех, кого я знала и с кем работала, до сих пор остаются в плену. Причем даже не подтверждены, там ли они или нет", – говорит она.

Отношение россиян к боевым медикам практически не отличается от отношения к другим пленным, рассказывает Галушка. О жестокости россиян к оказавшимся в плену украинские защитники знали и до полномасштабного вторжения.

Поэтому на общем фоне больше поражают примеры, когда украинских защитников возвращали из плена в условно хорошем состоянии. Как, например, истории медика Марьяны Мамоновой, которая по возвращении из российского плена родила дочь.

"Это не говорит о том, что россияне хорошие. Это говорит о том, что они осознают цену вопроса, и они эту цену пытались сохранить ради исключительно собственной выгоды", – отмечает Галушка.

По словам госпитальерки, после начала полномасштабного вторжения изменился характер получаемых военными ранений. Если до начала полномасштабного вторжения чаще приходилось работать с осколочными или снайперскими ранениями, то сейчас ощутимо возросло количество ампутаций. В том числе это связано с тем, что теперь россияне работают значительно большими калибрами, чем до 24 февраля 2022 года.

При этом после полномасштабного вторжения отношение украинцев к раненым защитникам ощутимо улучшилось, говорит боевой медик.

"Мы сейчас уже стали добрее. Буквально со всех сторон говорим о людях с ранениями, о людях на протезах. Запущены целые информационные кампании о взаимодействии с военнослужащими и ветеранами. И постоянно обществу повторяют нарратив: ветераны бывают разные", – говорит она.

Благодаря постоянному повторению, что сейчас на улицах можно будет увидеть большое количество людей с разными ранениями, в том числе – на протезах, отношение украинцев к травмированным защитникам становится более адекватным. "Я надеюсь, это сохранится у нас и после победы", – говорит она.

Читайте также: Разбор | История Булата. Что вас ждет, если получите ранение на войне

Евгения Мазур
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
потери военныхвойна России в Украинесилы обороныГоспитальеры
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 