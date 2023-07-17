Росіяни усвідомлюють ціну. Бойовий медик про роботу, втрати та жорстокість ворога – відео

Після початку повномасштабного вторгнення росіяни не стали більш жорстокими до українців та захисників України. Просто їхня жорстокість масштабніше проявилась.

Про це в інтерв’ю LIGA.net розповіла бойовий медик добровольчого батальйону Госпітальєри Катерина Галушка.

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Вона працює на ротаціях з 2019 року, однак сама себе визнала бойовим медиком лише після 24 лютого 2022 року.

Перший рік повномасштабного вторгнення став для неї найважчим. "Був момент, коли наприкінці 2022 року сама собі сказала: "Слухай, а ти не здохла, молодець", – каже Галушка.

Більше дивіться у відео інтерв'ю на YouTube:

Найстрашнішим періодом для госпітальєрки стала битва за Маріуполь – на тому напрямку Катерина втратила і кохану людину, і багатьох друзів та колег. "Чимало людей з тих, кого я знала і з ким працювала, до сьогодні залишаються в полоні. Причому навіть не підтверджено, чи вони там, чи ні", – каже вона.

Ставлення росіян до бойових медиків практично не відрізняється від ставлення до інших полонених, розповідає Галушка. Про жорстокість росіян до тих, хто опинився у полоні, українські захисники знали й до повномасштабного вторгнення.

Тому на загальному тлі більше вражають приклади, коли українських захисників повертали з полону в умовно непоганому стані. Як, наприклад, історії медика Мар'яни Мамонової, яка після повернення з російського полону народила доньку.

"Це не говорить про те, що росіяни хороші. Це говорить про те, що вони усвідомлювали ціну питання, і вони цю ціну намагалися зберегти задля виключно власної вигоди", – наголошує Галушка.

За словами госпітальєрки, після початку повномасштабного вторгнення змінився характер поранень, які отримують військові. Якщо до початку повномасштабного вторгнення частіше доводилось працювати з осколковими чи снайперськими пораненнями, то зараз відчутно зросла кількість ампутацій. Зокрема, це пов’язано із тим, що тепер росіяни працюють значно більшими калібрами, ніж до 24 лютого 2022 року.

Водночас після повномасштабного вторгнення ставлення українців до поранених захисників відчутно покращилось, каже бойовий медик.

"Ми зараз вже стали добріші. Буквально з усіх сторін говоримо про людей з пораненнями, про людей на протезах. Запущено цілі інформаційні кампанії про взаємодію із військовослужбовцями та ветеранами. І постійно суспільству повторюють наратив: ветерани бувають різні", – говорить вона.

Завдяки постійному повторюванню, що зараз на вулицях можна буде побачити велику кількість людей із різними пораненнями, зокрема – на протезах, ставлення українців до травмованих захисників стає адекватнішим. "Я сподіваюсь, це збережеться у нас і після перемоги", – каже вона.

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