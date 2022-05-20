Россияне привезли в Чернобаевку еще техники и снова ставят переправу через Северский Донец

Российские оккупанты для комплектования подразделений, понесших потери, переместили в район Чернобаевки около 130 единиц военной техники. Также они снова пытаются навести понтонную переправу через реку Северский Донец, но уже в Харьковской области. Об этом сообщается в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 20 мая.

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Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.

На Волынском и Полесском направлениях на отдельных полигонах на территории Беларуси развернуты два ракетных дивизиона тактического ракетного комплекса "Точка-У" и дивизион реактивной системы залпового огня "Смерч". Запланировано проведение сборов с привлечением военнообязанных. Угроза ракетно-бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов с территории Беларуси сохраняется.

На Северском направлении противник продолжает инженерное оборудование позиций на территории РФ вдоль госграницы Украины.

На Слобожанском направлении агрессор совершил артиллерийские обстрелы позиций украинских войск к северу от Харькова. Нанес авиационные удары и провел дистанционное минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений ВСУ.

На Славянском направлении группировка противника ведет наступательные действия. Враг обстреливал из артиллерии позиции украинских войск к югу и юго-западу от города Изюм.

По имеющейся информации, в районе населенного пункта Яремовка противник пытается навести понтонную переправу через реку Северский Донец.

На временно занятых территориях Харьковской области враг продолжает блокировать работу украинских операторов сотовой связи, распространяет пропагандистские материалы, пытается наладить трансляцию российских теле- и радиоканалов.

На Донецком направлении враг пытается вести активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Лиманском и Северодонецком направлениях противник обстреливал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Северск, Лисичанск и Северодонецк.

На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии ведет наступление, пытается овладеть новыми рубежами в районе населенного пункта Попасная, успеха не имеет.

На Кураховском направлении при поддержке артиллерии и штурмовой авиации враг ведет наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка (10 км к югу от Марьинки), успеха не имеет.

В Мариуполе враг проводит фильтрационные мероприятия по отношению к местному населению.

На Новопавловском, Криворожском, Херсонском и Запорожском направлениях противник продолжает обстрелы подразделений наших войск.

На Южнобужском и Таврическом направлениях группировка оккупационных войск основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и логистическом обеспечении подразделений.

Враг продолжает инженерные работы по оборудованию второй линии обороны.

В целях препятствования наступлению наших подразделений провел минирование моста через реку Ингулец в районе Давыдова Брода.

В рамках комплектования подразделений, понесших потери, в районе населенного пункта Чернобаевка противник совершил перемещение около 130 единиц военной техники.

На Бессарабском направлении российские спецслужбы принимают меры по дестабилизации ситуации в регионе. Вновь распространена информация о минировании объектов социальной инфраструктуры и так называемых госучреждений в городах Тирасполь, Бендеры, Дубоссары и Рыбница.

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Вадим Ребрина

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