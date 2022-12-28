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Россияне продолжают массово покидать позиции и бесславно умирать в Украине – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 18:28
Россияне продолжают массово покидать позиции и бесславно умирать в Украине – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 28 декабря, российские захватчики продолжали массово покидать позиции и нести потери в Украине. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в вечерней сводке.

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"Российские оккупанты продолжают бесславно умирать в Украине", – говорится в сообщении.

Генштаб получил подтверждение уничтожения в предыдущие дни в Запорожской области одного зенитного ракетного комплекса С300, восьми единиц военной техники разных типов и состава боеприпасов.

"Ранено более 150 военнослужащих. Количество ликвидированных уточняется", – сообщили военные.

По данным Генштаба, на временно захваченных территориях Запорожской области российские военнослужащие и наемники оккупационных войск массово покидают места службы.

"Для розыскных мероприятий в город Приморск направлены отдельные подразделения росгвардии. По предварительной информации, в розыске находятся более 200 человек", – сообщается в сводке.

В течение суток россияне продолжали вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытались улучшить тактическое положение на Лиманском. На других направлениях оккупанты обороняются, сообщили в Генштабе.

Украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения захватчиков, а подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили два пункта управления, два района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов врага.

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Наталія Медведєва
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