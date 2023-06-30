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Россияне продолжают убивать друг друга: подрываются на минах предшественников – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 19:29
Россияне продолжают убивать друг друга: подрываются на минах предшественников – Генштаб - Фото
Иллюстративное фото - ресурс окупантов

Украинские военнослужащие заявили, что российские оккупационные войска "продолжают убивать друг друга на поле боя", подрываясь на собственных минах. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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По данным украинских сил, в населенном пункте Сергеевка Херсонской области после проведения очередной ротации на позициях с 15 июня по настоящее время в одном из подразделений пятой армии восточного военного округа РФ до 10 россиян подорвались на минах, установленных предыдущей ротацией.

Также в Генштабе сообщили, что оккупанты продолжают мародерство и использование гражданской медицинской инфраструктуры для оказания помощи своим раненым. Так, в Новопскове Луганской области россияне загрузили мебель из роддома на военные авто и вывезли в неизвестном направлении, а саму территорию роддома захватчики обустраивают под полевой госпиталь.

Читайте также: ВСУ: Минирование – большая проблема, оккупанты ставят мины не по классике, непредсказуемо

Оксана Житнюк
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СергеевкавойнаХерсонская областьминыминированиегенштаб
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