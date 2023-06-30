Россияне продолжают убивать друг друга: подрываются на минах предшественников – Генштаб

Украинские военнослужащие заявили, что российские оккупационные войска "продолжают убивать друг друга на поле боя", подрываясь на собственных минах. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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По данным украинских сил, в населенном пункте Сергеевка Херсонской области после проведения очередной ротации на позициях с 15 июня по настоящее время в одном из подразделений пятой армии восточного военного округа РФ до 10 россиян подорвались на минах, установленных предыдущей ротацией.

Также в Генштабе сообщили, что оккупанты продолжают мародерство и использование гражданской медицинской инфраструктуры для оказания помощи своим раненым. Так, в Новопскове Луганской области россияне загрузили мебель из роддома на военные авто и вывезли в неизвестном направлении, а саму территорию роддома захватчики обустраивают под полевой госпиталь.

Сегодня в ВСУ сообщили, что за сутки у Сил обороны не было больших продвижений на юге – РФ изо всех сил пытается помешать этому и минует каждую посадку и каждую тропу.

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