Россияне продолжают убивать друг друга: подрываются на минах предшественников – Генштаб
Украинские военнослужащие заявили, что российские оккупационные войска "продолжают убивать друг друга на поле боя", подрываясь на собственных минах. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
По данным украинских сил, в населенном пункте Сергеевка Херсонской области после проведения очередной ротации на позициях с 15 июня по настоящее время в одном из подразделений пятой армии восточного военного округа РФ до 10 россиян подорвались на минах, установленных предыдущей ротацией.
Также в Генштабе сообщили, что оккупанты продолжают мародерство и использование гражданской медицинской инфраструктуры для оказания помощи своим раненым. Так, в Новопскове Луганской области россияне загрузили мебель из роддома на военные авто и вывезли в неизвестном направлении, а саму территорию роддома захватчики обустраивают под полевой госпиталь.
- Сегодня в ВСУ сообщили, что за сутки у Сил обороны не было больших продвижений на юге – РФ изо всех сил пытается помешать этому и минует каждую посадку и каждую тропу.
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