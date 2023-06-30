Росіяни продовжують вбивати один одного: підриваються на мінах попередників – Генштаб

Українські військовослужбовці заявили, що російські окупаційні війська "продовжують вбивати один одного на полі бою", підриваючись на власних мінах. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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За даними українських сил, у населеному пункті Сергіївка Херсонської області після проведення чергової ротації на позиціях з 15 червня дотепер в одному з підрозділів п'ятої армії східного військового округу РФ до 10 росіян підірвалися на мінах, встановлених попередньою ротацією.

Також у Генштабі повідомили, що окупанти продовжують мародерство та використання цивільної медичної інфраструктури для надання допомоги своїм пораненим. Так, у Новопскові Луганської області росіяни завантажили меблі з пологового будинку на військові авто та вивезли у невідомому напрямку, а саму територію пологового будинку загарбники облаштовують під польовий шпиталь.

Сьогодні у ЗСУ повідомили, що за добу у Сил оборони не було великих просувань на півдні – РФ з усіх сил намагається завадити цьому і мінує кожну посадку і кожну стежку.

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