Россияне пытаются активизировать воздушную разведку и вбрасывают фейки – Одесская ОВА

Россияне атакуют другие регионы Украины из Черного моря и пытаются восстановить интенсивность воздушной разведки на территории Одессы и области, рассказал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

Хотя в области ночь прошла без ракетных обстрелов, утром сигнал тревоги длился более двух часов – в это время россияне обстреливали остальную часть Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Несмотря на попытки россиян активизировать воздушную разведку, украинские силы ПВО эффективно контролируют небо. РФ также продолжает пытаться вести психологическое давление на жителей региона через информационно-психологические операции и вбрасывание фейков, рассказал Братчук.

Читайте также

Лев Шевченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.