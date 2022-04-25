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Россияне пытаются активизировать воздушную разведку и вбрасывают фейки – Одесская ОВА

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2022, 10:29
Россияне пытаются активизировать воздушную разведку и вбрасывают фейки – Одесская ОВА - Фото
Обстрел Одессы. Фото - Суспільне

Россияне атакуют другие регионы Украины из Черного моря и пытаются восстановить интенсивность воздушной разведки на территории Одессы и области, рассказал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

Хотя в области ночь прошла без ракетных обстрелов, утром сигнал тревоги длился более двух часов – в это время россияне обстреливали остальную часть Украины.

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Несмотря на попытки россиян активизировать воздушную разведку, украинские силы ПВО эффективно контролируют небо. РФ также продолжает пытаться вести психологическое давление на жителей региона через информационно-психологические операции и вбрасывание фейков, рассказал Братчук.

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Лев Шевченко
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война Одесса одесская область
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