Россияне пытаются активизировать воздушную разведку и вбрасывают фейки – Одесская ОВА
25.04.2022, 10:29
Обстрел Одессы. Фото - Суспільне
Россияне атакуют другие регионы Украины из Черного моря и пытаются восстановить интенсивность воздушной разведки на территории Одессы и области, рассказал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.
Хотя в области ночь прошла без ракетных обстрелов, утром сигнал тревоги длился более двух часов – в это время россияне обстреливали остальную часть Украины.
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Несмотря на попытки россиян активизировать воздушную разведку, украинские силы ПВО эффективно контролируют небо. РФ также продолжает пытаться вести психологическое давление на жителей региона через информационно-психологические операции и вбрасывание фейков, рассказал Братчук.
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