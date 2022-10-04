Россияне пытаются оборудовать а-ля "госграницу" под Запорожьем и не выпускают людей – ОВА

Российские оккупанты пытаются оборудовать подобие на "линию государственной границы" на временно оккупированной территории Запорожской области и фактически остановили пропуск людей на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух в эфире телемарафона.

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Он подчеркнул, что уже в течение нескольких дней пункт въезда и выезда фактически перекрыт. Если в последнее время в областной центр могли добраться 1000-2000 человек в сутки, то за вчера пункт пересечения удалось пройти только восьмерым, отметил Старух.

"Сейчас оккупанты пытаются в районе Васильевки оборудовать а-ля "государственную границу", как они считают, со всеми правилами пересечения, которые они там себе придумали. Как следствие – не выпускают наших граждан, в частности мужчин призывного возраста. Фактически транзит с оккупированных территорий остановлен", – сказал Старух.

29 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал бумажки, в которых решил назвать "независимыми" временно оккупированные войсками РФ территории.

30 сентября Путин объявил "российскими" временно оккупированные территории Украины.

Сегодня Зеленский издал указ о ничтожности подписанных Путиным бумажек, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Оксана Житнюк

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