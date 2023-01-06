Россияне пытаются вербовать наемников за границей — Центр нацсопротивления

Россияне ищут человеческие ресурсы, пытаясь вербовать наемников за границей, в частности на Балканах. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Одним из ответственных за вербовку является серб Деян Берич, проживающий в РФ. Сам он тоже бывший наемник и воевал против Украины в 2014 году. Еще одним известным наемником является другой серб Жика Радоич, который сейчас участвует в полномасштабном вторжении РФ в Украину на стороне врага, сообщили в ЦНС.

Там напомнили, что паспорт гражданина другого государства не освобождает комбатантов от ответственности.

3 января президент Владимир Зеленский заявил, что российский режим бросит на войну против Украины всех, кого сможет собрать во время новой волны мобилизации.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что мобилизация в России является масштабным и серьезным вызовом для Украины.

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Вадим Ребрина

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