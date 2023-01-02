Зеленский: Мы должны максимально повысить цену новой мобилизации для России

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине сейчас необходимо максимально повысить цену новой мобилизации для России. Об этом он сказал во время вечернего видеообращения в понедельник.

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"Мы должны повысить максимально для государства-террориста цену новой мобилизации и войны в целом. Я благодарю каждого нашего воина, который это обеспечивает. Спасибо всем, кто стоит под Бахмутом, кто, несмотря ни на что, держит позиции на Соледарском и других направлениях. Спасибо за Луганскую область, за юг. Как бы ни было сложно сейчас, это надо выдержать. Чтобы в конце этой зимы было легче", – сказал президент.

20 декабря начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что российское руководство решило провести новую волну мобилизации с 5 января из-за нехватки живой силы.

30 декабря министр обороны Алексей Резников заявил, что у военнообязанных россиян осталась примерно одна неделя до новой мобилизации.

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Андрій Водяний

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