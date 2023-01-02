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Зеленский: Мы должны максимально повысить цену новой мобилизации для России

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02.01.2023, 22:52
Зеленский: Мы должны максимально повысить цену новой мобилизации для России - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине сейчас необходимо максимально повысить цену новой мобилизации для России. Об этом он сказал во время вечернего видеообращения в понедельник.

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"Мы должны повысить максимально для государства-террориста цену новой мобилизации и войны в целом. Я благодарю каждого нашего воина, который это обеспечивает. Спасибо всем, кто стоит под Бахмутом, кто, несмотря ни на что, держит позиции на Соледарском и других направлениях. Спасибо за Луганскую область, за юг. Как бы ни было сложно сейчас, это надо выдержать. Чтобы в конце этой зимы было легче", – сказал президент.

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Андрій Водяний
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Владимир Зеленский война мобилизация в рф
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