Президент Владимир Зеленский заявил, что российский режим бросит на войну против Украины всех, кого сможет собрать во время новой волны мобилизации. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

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По его словам, 3 декабря он провел четыре международных разговора — с премьером Нидерландов Марком Рютте, премьером Британии Риши Сунаком, премьером Норвегии Йонасом Гару Стере, а также премьером Канады Джастином Трюдо.

Он отметил, что на фоне подготовки к новой волне мобилизации в РФ Украина вместе с партнерами должна усилить оборону.

"Мы не сомневаемся, что нынешние хозяева России бросят все, что у них осталось, и всех, кого смогут собрать, чтобы попытаться перевернуть ситуацию в войне и по крайней мере отложить их поражение", — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна сорвать этот сценарий и готовится ко всему.

"Любая попытка нового наступления должна провалиться. Это будет финальное поражение государства-террориста. И я благодарю всех партнеров, которые это понимают. Россия мобилизует тех, кого хочет бросить умирать. Мы мобилизуем цивилизованный мир", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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