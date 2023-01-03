Мобилизация в России проходит масштабная. Они уже используют заградотряды — Минобороны
Мобилизация в России является масштабным и серьезным вызовом для Украины. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.
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По ее словам, мобилизованные являются важным ресурсом для противника, так как РФ может позволить себе пренебрегать жизнями личного состава. Она отметила, что россияне используют заградительные отряды, которые не дают отступать.
Также Маляр заявила, что Россия все больше прибегает к практике использования частных армий, так как регулярные войска имеют низкий уровень мотивации.
"В большинстве своем они не понимают, за что должны умирать. Они осознают, как к ним относится власть РФ. Наемники воюют за деньги. Мобилизация там масштабная — это серьезный вызов, который говорит о том, что воевать они собираются долго", — заявила она.
- 20 декабря начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что российское руководство решило провести новую волну мобилизации с 5 января из-за нехватки живой силы.
- 30 декабря министр обороны Алексей Резников заявил, что у военнообязанных россиян осталась примерно одна неделя до новой мобилизации.
- В Силах обороны Эстонии предполагают, что новая волна мобилизации в России будет еще слабее предыдущей в плане качества подготовки оккупантов.
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