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Мобилизация в России проходит масштабная. Они уже используют заградотряды — Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 19:26
Мобилизация в России проходит масштабная. Они уже используют заградотряды — Минобороны - Фото
Мобилизация в России (Фото: ресурс оккупантов)

Мобилизация в России является масштабным и серьезным вызовом для Украины. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, мобилизованные являются важным ресурсом для противника, так как РФ может позволить себе пренебрегать жизнями личного состава. Она отметила, что россияне используют заградительные отряды, которые не дают отступать. 

Также Маляр заявила, что Россия все больше прибегает к практике использования частных армий, так как регулярные войска имеют низкий уровень мотивации. 

"В большинстве своем они не понимают, за что должны умирать. Они осознают, как к ним относится власть РФ. Наемники воюют за деньги. Мобилизация там масштабная — это серьезный вызов, который говорит о том, что воевать они собираются долго", — заявила она.

Читайте также: Зеленский: Мы должны максимально повысить цену новой мобилизации для России 

Дмитро Гриниченко
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Анна Маляр война минобороны мобилизация Анна Маляр
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