Россияне роют "норы" с сообщениями, но у ВСУ есть лайфхаки для противодействия – 3 ОШБр

В районе Бахмута россияне не практикуют рытье слишком длинных тоннелей, но "норы", имеющие сообщения между собой, существуют уже давно, и украинские силы научились противодействовать этому. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

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Он отметил, что на Бахмутском направлении не наблюдается длинных тоннелей оккупантов, которые могут простираться от позиции к позиции, о чем сообщали защитники Авдеевского направления, но в целом присущий войне во Вьетнаме подход с рытьем "нор" и соединений между ними в российско-украинской войне наблюдается уже давно.

Бородин подчеркнул, что из-за "нор" нужно быть максимально осторожным во время зачистки вражеских позиций, потому что враг может быть настолько спрятан, что можно пройти его, а он выпрыгнет сзади.

"Мы уже подстроились под эти реалии, они еще зимой это делали. Поэтому нужно очень осторожно штурмовать и проводить зачистку. Есть для этого лайфаки, я о них говорить не буду", – сказал Бородин.

21 октября в 110 бригаде рассказали, что на Авдеевском направлении россияне начали использовать новую тактику: роют тоннели ближе к украинским позициям, чтобы неожиданно "вынырнуть", а также применяют для подвоза боекомплекта роботизированные машинки.

Спикер ВСУ Штупун отметил, что практика копания тоннелей распространена, и украинские воины тоже ее используют.

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