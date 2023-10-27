Росіяни риють "нори" зі сполученнями, але у ЗСУ є лайфхаки для протидії – 3 ОШБр

У районі Бахмута росіяни не практикують риття надто довгих тунелів, але "нори", що мають сполучення між собою, існують уже давно, й українські сили навчились протидіяти цьому. Про це в ефірі телемарафону розповів пресофіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

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Він зазначив, що на Бахмутському напрямку не спостерігається довгих тунелів окупантів, які можуть простягатись від позиції до позиції, про що повідомляли оборонці Авдіївського напрямку, але загалом притаманний війні у В’єтнамі підхід з риттям "нір" і сполучень між ними в російсько-українській війні спостерігається вже давно.

Бородін наголосив, що через "нори" треба бути максимально обережним під час зачистки ворожих позицій, тому що ворог може бути настільки схованим, що можна пройти його, а він вистрибне позаду.

"Ми вже підлаштувались під ці реалії, вони ще взимку це робили. Тому треба дуже обережно штурмувати й проводити зачистку. Є для цього лайфаки, я про них говорити не буду", – сказав Бородін.

21 жовтня у 110 бригаді розповіли, що на Авдіївському напрямку росіяни почали використовувати нову тактику: риють тунелі ближче до українських позицій, щоб несподівано "винирнути", а також застосовують для підвезення боєкомплекту роботизовані машинки.

Речник ЗСУ Штупун зазначив, що практика копання тунелів є поширеною, й українські воїни теж її використовують.

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