Россияне сбили свой редкий истребитель Су-34М, пытаясь попасть в ракету HIMARS – Insider
Российские войска уничтожили собственный истребитель, когда пытались попасть в ракету, выпущенную украинской ракетной системой залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Insider.
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Как отмечается, ночью, 17 июля, в районе Алчевска российский истребитель Су-34М сбила собственная противовоздушная оборона – расчет ЗРК оккупантов пытался "работать" по ракетам, выпущенным HIMARS.
Сообщается, что, судя по видео с фрагментами разбившегося самолета, это редкий Су-34М (М означает "модернизированный" – с обновленной электронной системой, комплексами высокоточного вооружения и набором из нескольких подвесных контейнеров с разведывательной аппаратурой) с бортовым номером RF-95890 из состава 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.
- 16 июля в ГУР МО заявили, что Украина может использовать HIMARS или M270 против российских военных объектов на территории временно оккупированного Крыма.
- 18 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что благодаря своевременному прибытию ракетных систем залпового огня М142 HIMARS удалось стабилизировать ситуацию на фронте.
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