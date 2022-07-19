Россияне сбили свой редкий истребитель Су-34М, пытаясь попасть в ракету HIMARS – Insider

Российские войска уничтожили собственный истребитель, когда пытались попасть в ракету, выпущенную украинской ракетной системой залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Insider.

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Как отмечается, ночью, 17 июля, в районе Алчевска российский истребитель Су-34М сбила собственная противовоздушная оборона – расчет ЗРК оккупантов пытался "работать" по ракетам, выпущенным HIMARS.

Сообщается, что, судя по видео с фрагментами разбившегося самолета, это редкий Су-34М (М означает "модернизированный" – с обновленной электронной системой, комплексами высокоточного вооружения и набором из нескольких подвесных контейнеров с разведывательной аппаратурой) с бортовым номером RF-95890 из состава 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

16 июля в ГУР МО заявили, что Украина может использовать HIMARS или M270 против российских военных объектов на территории временно оккупированного Крыма.

18 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что благодаря своевременному прибытию ракетных систем залпового огня М142 HIMARS удалось стабилизировать ситуацию на фронте.

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Наталия Медведева

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