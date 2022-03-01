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Россияне снова сбросили бомбы на Харьков. Видео

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 23:34
Россияне снова сбросили бомбы на Харьков. Видео - Фото
Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Российские боевики снова атаковали Харьков. Сообщения о взрывах в разных районах города публикует Суспильне.Харьков, советник министра внутренних дел Антон Геращенко и Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"По предварительной информации, несколько снарядов упали на главный учебный корпус института танковых войск (ранее – танковое училище) и на парк боевых машин. Место осматривают", – пишет Суспильне, ссылаясь на собственные источники.

В центре стратегических коммуникаций пишут, что сдетонировал имеющийся боекомплект.

Вчера Россия выпустила по Харькову 16 ракет. 

При авиаударе России по центру Харькова восемь человек погибли в жилом доме. 

Катерина Амеліна
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Харьков война с россией вторжение в украину
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