Россияне спросили Госдеп о взрывах в Крыму и под Брянском. Ответ: Несете ответственность

Российские пропагандисты спросили спикера Государственного департамента США Веданта Пателя, не приведут ли к "эскалации" взрывы во временно оккупированном Крыму и Брянской области. Он напомнил, что РФ ведет агрессивную войну против Украины. Об этом он сообщил на брифинге.

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Представители пропагандистского агентства РФ обвинили Украину во взрывах в Брянской области и Севастополе, спросив, не считает ли Вашингтон, что "такого рода атаки могут привести к очередному витку эскалации".

По словам Пателя, о конкретных военных операциях надо спрашивать непосредственно Украину, однако необходимо помнить, что Россия агрессивно вторглась в соседнюю страну, чтобы стирать ее границы и национальную идентичность.

"Поэтому США собираются поддержать наших украинских партнеров, как мы это сделали. Мы и впредь будем предпринимать шаги по привлечению к ответственности РФ", — заявил дипломат.

29 апреля во временно оккупированном Севастополе неизвестный беспилотник ударил по нефтебазе, вспыхнул пожар на площади 1000 кв. м.

В ГУР назвали взрыв на нефтебазе в Севастополе "Божьей карой, в том числе за убитых мирных граждан в Умани", и призвали жителей города держаться подальше от военных объектов и объектов, обеспечивающих российскую армию.

Также в ГУР сообщили, что в Севастополе сгорело 10 резервуаров топлива и российские морпехи и ПВО не очень тщательно прикрывали нефтебазу.

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Дмитро Гриниченко

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