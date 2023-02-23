Россияне сутки волнами штурмовали пункт 93-й ОМБр у Бахмута, все атаки были отбиты – ВСУ

Российские оккупанты практически непрерывно атакуют Бахмут. В частности, 12 февраля они на протяжении суток штурмовали позиции опорного пункта 93-й отдельной механизированной бригады. Украинские бойцы отбили все атаки врага. Об этом на брифинге заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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Громов подчеркнул, что на Бахмутском направлении россияне наступают с использованием ракетных и авиационных ударов, осуществляют артиллерийские обстрелы войск Сил обороны вдоль всей линии соприкосновения. Под Бахмутом ситуация наиболее сложная.

"Агрессор, не обращая внимания на значительные потери, не оставляет попытки окружения населенного пункта Бахмут", – сказал бригадный генерал.

Он сообщил, что на захват Бахмута оккупанты бросили наиболее подготовленные части и подразделения регулярных войск, а также штурмовые отряды ЧВК Вагнера. Самая большая часть артиллерийских подразделений оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

С начала февраля там произошло более 380 боевых столкновений с врагом, украинские военные мужественно обороняют свои позиции.

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"12 февраля на протяжении суток противник волнами по несколько штурмовых групп атаковал позиции ротного опорного пункта одного из подразделений 93-й отдельной механизированной бригады. Благодаря умелым действиям и стойкости военнослужащих, все атаки врага были отбиты", – рассказал Громов.

Представитель Генштаба подчеркнул, что продвижение россиян под Бахмутом происходит только после разрушения оборонных укреплений. Командование Сил обороны дает приказ отойти, чтобы сберечь жизни украинских военных.

"Для продвижения вперед враг не считается с потерями ни в вооружении, ни в личном составе. Количество убитых в боях за Бахмут оккупанты считают тысячами, а наемников они вообще не считают целесообразным эвакуировать. Для врага приемлемо сознательно оставлять на полях раненых "вагнеровцев" умирать. Живых там назад не пускают", – сказал Громов.

20 февраля спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что россиянам пока еще есть чем воевать на востоке Украины, однако они уже начали использовать устаревшую технику на поле боя и концентрируют огонь на отдельных направлениях, а не обстреливают круглосуточно позиции ВСУ по всей линии фронта, как раньше.

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Наталія Медведєва

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