Россияне ударили КАБами по Сумской области – двое погибших и двое раненых

Одна авиабомба попала в дерево, другая – в многоэтажку

Фото: Сумская областная прокуратура

Россияне сбросили управляемые авиабомбы на жилой квартал в поселке Свесса Сумской области – два человека погибли, также двое раненых. Об этом сообщила областная прокуратура.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

По данным правоохранителей, 25 августа, около 15:00, россияне сбросили КАБы на жилой квартал Свессы, применяя методы ведения войны, запрещенные международным правом.

Одна из российских бомб попала в дерево – оно упало на мотоцикл, и 45-летний водитель и его 37-летняя пассажирка погибли, пишет ведомство.

Другая же бомба упала на пятиэтажку, из-за чего были ранены двое жителей, сообщает прокуратура.

Правоохранители начали расследование по факту военного преступления, максимальное наказание – пожизненное заключение. В дальнейшем материалы расследования будут переданы в управление Службы безопасности Украины в Сумской области.

Фото: Сумская областная прокуратура

Свесса – населенный пункт в около 12 км от российско-украинской границы:

Карта: Deepstate

В августе глава МВД сообщил, что из Сумской области необходимо эвакуировать 45 000 человек, это не срочная эвакуация.

Читайте также: После начала Курской операции уменьшилось количество обстрелов Сумской области из ствольного оружия – ОВА