Росіяни вдарили КАБами по Сумщині – двоє загиблих та двоє поранених

Одна авіабомба влучила у дерево, інша – у багатоповерхівку

Фото: Сумська обласна прокуратура

Росіяни скинули керовані авіабомби на житловий квартал у селищі Свеса Сумської області – двоє людей загинули, також є двоє поранених. Про це повідомила обласна прокуратура.

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За даними правоохоронців, 25 серпня, близько 15:00, росіяни скинули КАБи на житловий квартал Свеси, застосовуючи методи ведення війни, заборонені міжнародним правом.

Одна з російських бомб влучила у дерево – воно впало на мотоцикл, і 45-річний водій та його 37-річна пасажирка загинули, пише відомство.

Інша ж бомба впала на п'ятиповерхівку, через що було поранено двох мешканців, зазначає прокуратура.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину, максимальне покарання – довічне ув'язнення. Надалі матеріали розслідування передадуть до управління Служби безпеки України у Сумській області.

Фото: Сумська обласна прокуратура

Свеса – населений пункт у близько 12 км від російсько-українського кордону:

Мапа: Deepstate

У серпні голова МВС повідомив, що із Сумської області необхідно евакуювати 45 000 осіб, це не термінова евакуація.

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