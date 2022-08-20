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Россияне ударили по многоэтажке в Вознесенске, девять раненых, девочке вырвало глаз — фото

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20.08.2022, 13:08
Россияне ударили по многоэтажке в Вознесенске, девять раненых, девочке вырвало глаз — фото - Фото
Последствия обстрела Вознесенска (Фото: Новости Николаева/Telegram)

Российские оккупанты нанесли удар по жилой многоэтажке в Вознесенске Николаевской области. Об этом сообщил пресс-офицер Николаевской областной военной администрации Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, в результате атаки захватчиков есть пострадавшие. Судя по фото с места событий, работают спасатели.

Официальной информации о количестве пострадавших и возможных жертвах пока нет. 

Последствия обстрела Вознесенска (Фото: Новости Николаева/Telegram)

Последствия обстрела Вознесенска (Фото: Новости Николаева/Telegram)

ОБНОВЛЕНО в 13:26. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что ранения получили семь человек, трое из которых дети. Одного ребенка оперируют. Кроме многоэтажки в результате атаки пострадали частные дома. 

ОБНОВЛЕНО в 13:45. Количество раненных выросло до девяти, из них четверо детей возрастом от трех до 17 лет. Все они в тяжелом состоянии. 

ОБНОВЛЕНО в 14:08. Ким сообщил, что пострадавшей девочке вырвало глаз осколком, ее транспортируют в Николаев. 

  • ПВО в Днепропетровской области сбила утром четыре ракеты "Калибр" российских оккупантов.
  • Президент Владимир Зеленский в обращении 19 августа, обращаясь, в том числе к жителям Николаева и Харькова, заявил, что Украина не оставит без ответа ни один из этих ударов, установит личность каждого причастного оккупанта и привлечет их к ответственности "тем или иным образом".
  • 19 августа 2022 года в Пентагоне заявили, что Украина получит системы противовоздушной обороны NASAMS "через два-три месяца".

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Дмитрий Гриниченко
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