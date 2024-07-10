Россияне ударили по Вознесенску: погиб человек, восемь пострадавших – среди них мэр

Был масштабный пожар на 1000 квадратных метрах, спасатели потушили пламя

Фото: ГСЧС

Российские оккупанты нанесли удар по гражданскому объекту в Вознесенске Николаевской области – погиб человек, восемь пострадавших, среди них глава города. Был масштабный пожар – его ликвидировали спасатели. Об этом сообщили глава обладминистрации Виталий Ким и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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14:24-14:34. Воздушные силы сообщили об активности российской авиации на востоке и угрозе применения авиационных средств поражения, впоследствии добавилась угроза для юга.

15:05–15:07. ВС обнаружили скоростную цель в Николаевской области, летевшую северо-западным курсом. Затем военные уточнили: цель взяла курс на Вознесенск.

Карта: Deepstate

15:33. Глава обладминистрации сообщил, что россияне посреди дня ударили по гражданскому объекту в городе, есть раненые.

18:38. Из-за российских ракетных обстрелов Вознесенска погиб один человек, восемь пострадали – все в состоянии средней тяжести. Среди раненых городской глава, написал Ким.

19:31. Из-за атаки возник масштабный пожар гражданского объекта – общая площадь пожара составила 1000 квадратных метров, ее ликвидировали спасатели, сообщила ГСЧС.

Фото: ГСЧС

В ночь на 10 июля российские войска атаковали ракетами портовую инфраструктуру Одесской области, погибли два человека.

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