Росіяни вдарили по Вознесенську: загинула людина, вісім постраждалих – серед них мер

Була масштабна пожежа на 1000 квадратних метрах, рятувальники загасили полум'я

Фото: ДСНС

Російські окупанти здійснили удар по цивільному об'єкту у Вознесенську Миколаївської області – загинула людина, вісім постраждалих, серед них голова міста. Була масштабна пожежа – її ліквідували рятувальники. Про це повідомили голова обладміністрації Віталій Кім та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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14:24-14:34. Повітряні сили повідомили про активність російської авіації на сході та загрозу застосування авіаційних засобів ураження, згодом додалася загроза для півдня.

15:05-15:07. ПС виявили швидкісну ціль на Миколаївщині, що летіла північно-західним курсом. Потім військові уточнили: ціль взяла курс на Вознесенськ.

Мапа: Deepstate

15:33. Голова обладміністрації повідомив, що росіяни посеред дня вдарили по цивільному об'єкті у місті, є поранені.

18:38. Через російський ракетний обстріл Вознесенська загинув один чоловік, вісім постраждало – всі у стані середньої важкості. Серед поранених — міський голова, написав Кім.

19:31. Через атаку виникла масштабна пожежа цивільного об'єкту – загальна площа пожежі становить 1000 метрів квадратних, її ліквідували рятувальники, повідомила ДСНС.

Фото: ДСНС

У ніч проти 10 липня російські війська атакували ракетами портову інфраструктуру Одеської області, загинули двоє людей.

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