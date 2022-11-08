Россияне ударили ракетами из Су-25 по собственным позициям на Донецком направлении – ВСУ

В Донецкой области россияне ударили авиаракетами по собственным позициям. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый.

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По его словам, за текущие сутки оккупанты на Донецком направлении 12 раз применили авиацию против украинских сил.

"Правда, один раз они выпустили ракеты из Су-25 по своим позициям", – сказал спикер Восточной группировки.

В целом на этом направлении войска РФ, по словам Череватого, используют все виды имеющего у них вооружения, в частности артиллерию.

Череватый также сообщил, что в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара в Донецкой области уровень потерь армии России "беспрецедентный" для XXI века.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 8 ноября россияне потеряли в войне против Украину более 77 000 своих военных убитыми.

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Оксана Житнюк

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