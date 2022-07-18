Россияне уничтожили двухэтажное здание в Торецке, погибли шесть человек — фото
18.07.2022, 11:24
Разрушенный обстрелом дом в Торецке (Фото: ГСЧС Украины)
Российские оккупанты разрушили двухэтажное здание в Торецке Донецкой области, жертвами обстрела стали шесть человек. Об этом сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуация.
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Противник обстрелял Торецк из артиллерии утром 18 июля, вследствие попадания снаряда разрушено двухэтажное здание, в котором находились гражданские.
Спасатели обнаружили тела пятерых погибших, а также вытащили трех раненных из-под завалов, один из которых скончался в больнице.
- Вечером 15 июля россияне ударили ракетами по Днепру, ракеты попали по промышленному предприятию и оживленной улице рядом с ним. Погибли три человека, еще 15 получили ранения.
- 16 июля оккупанты также обстреляли Никополь из реактивных систем залпового огня, выпустив 53 ракеты, тогда погибло два человека.
- 16 июля россияне нанесли ракетный удар по Одессе.
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