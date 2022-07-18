Россияне уничтожили двухэтажное здание в Торецке, погибли шесть человек — фото

Российские оккупанты разрушили двухэтажное здание в Торецке Донецкой области, жертвами обстрела стали шесть человек. Об этом сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуация.

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Противник обстрелял Торецк из артиллерии утром 18 июля, вследствие попадания снаряда разрушено двухэтажное здание, в котором находились гражданские.

Спасатели обнаружили тела пятерых погибших, а также вытащили трех раненных из-под завалов, один из которых скончался в больнице.

Вечером 15 июля россияне ударили ракетами по Днепру, ракеты попали по промышленному предприятию и оживленной улице рядом с ним. Погибли три человека, еще 15 получили ранения.

16 июля оккупанты также обстреляли Никополь из реактивных систем залпового огня, выпустив 53 ракеты, тогда погибло два человека.

16 июля россияне нанесли ракетный удар по Одессе.

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Дмитрий Гриниченко

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