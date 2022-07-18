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Россияне уничтожили двухэтажное здание в Торецке, погибли шесть человек — фото

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18.07.2022, 11:24
Россияне уничтожили двухэтажное здание в Торецке, погибли шесть человек — фото - Фото
Разрушенный обстрелом дом в Торецке (Фото: ГСЧС Украины)

Российские оккупанты разрушили двухэтажное здание в Торецке Донецкой области, жертвами обстрела стали шесть человек. Об этом сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуация. 

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Противник обстрелял Торецк из артиллерии утром 18 июля, вследствие попадания снаряда разрушено двухэтажное здание, в котором находились гражданские. 

Спасатели обнаружили тела пятерых погибших, а также вытащили трех раненных из-под завалов, один из которых скончался в больнице. 

Разрушенный дом в Торецке (Фото: ГСЧС Украины)

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Дмитрий Гриниченко
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Донецкая область Торецк война обстрелы
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