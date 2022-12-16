Россияне усилили охрану Северокрымского канала – Генштаб
16.12.2022, 18:36
Фото: Генштаб ВСУ
Российские захватчики усилили охрану Северокрымского канала на территории временно оккупированного Крыма. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ вечером 16 декабря.
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Как отмечается, враг продолжает укреплять линию обороны на границе Херсонской области и Автономной республики Крым.
"Усиливает также оборону и охрану объектов водоснабжения на временно оккупированной территории Крыма, в частности, Северокрымского канала", – сообщают военные.
В Генштабе добавили, что для охраны Северокрымского канала оккупанты дополнительно направили подразделения мобилизованных из Краснодарского края.
- 13 декабря Данилов заявил, что Россия не уйдет на Рождество, ВСУ выбьют оккупантов отовсюду, в том числе из Крыма.
- 15 декабря сообщалось, что оккупанты в Крыму боятся ударных дронов и крылатых ракет, усиливают защиту аэродромов.
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