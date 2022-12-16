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Россияне усилили охрану Северокрымского канала – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 18:36
Россияне усилили охрану Северокрымского канала – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские захватчики усилили охрану Северокрымского канала на территории временно оккупированного Крыма. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ вечером 16 декабря.

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Как отмечается, враг продолжает укреплять линию обороны на границе Херсонской области и Автономной республики Крым.

"Усиливает также оборону и охрану объектов водоснабжения на временно оккупированной территории Крыма, в частности, Северокрымского канала", – сообщают военные.

В Генштабе добавили, что для охраны Северокрымского канала оккупанты дополнительно направили подразделения мобилизованных из Краснодарского края.

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Наталія Медведєва
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Крым генштаб война
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