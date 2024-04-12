Россияне утверждают, что в Москве подорвали машину экс-офицера СБУ Прозорова – видео

Официального подтверждения или опровержения от самой СБУ пока не было, впрочем, на опубликованном россиянами видео видно Василия Прозорова

Василий Прозоров (Фото: пропагандисты РФ)

В Москве 12 апреля взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado с водителем в салоне. Ряд российских пропагандистских ресурсов утверждает, что машина принадлежит Василию Прозорову – бывшему работнику Службы безопасности Украины, который после увольнения со службы сбежал в Россию.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Топ-пропагандисты страны-агрессора со ссылкой на местных силовиков пишут, что владельцем автомобиля, в котором произошел взрыв на Коровинском шоссе в Москве, якобы является бывший сотрудник СБУ.

Отмечается, что машина взорвалась через секунду после запуска двигателя, а эпицентр взрыва находился под водительским местом. Впоследствии российские Telegram-каналы опубликовали видео, на котором предположительно Прозоров сидит на багажнике поврежденного Toyota.

Фото: ресурсы российских пропагандистов

LIGA.net обратилась за комментарием к пресс-службе СБУ, там пообещали предоставить информацию позже, если таковая появится.

В 2019 году в Москве состоялась пресс-конференция Прозорова, которого представили как "бывшего сотрудника СБУ". На мероприятии Прозоров, в частности, обвинил Украину в "причастности к катастрофе малайзийского Boeing".

В СБУ сообщили, что Прозоров был уволен с должности старший консультант-эксперт одного из отделов штаба Антитеррористического центра СБУ за служебное несоответствие – систематическое употребление алкоголя на рабочем месте и дискредитацию звания офицера.

Читайте также: СБУ об изменнике в РФ: Это чудовище должно помнить судьбу Иуды