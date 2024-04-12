Росіяни стверджують, що у Москві підірвали машину ексофіцера СБУ Прозорова – відео

Офіційного підтвердження або спростування від самої СБУ поки не було, втім, на опублікованому росіянами відео видно Василя Прозорова

Василь Прозоров (Фото: пропагандисти РФ)

У Москві 12 квітня вибухнув автомобіль Toyota Land Cruiser Prado з водієм у салоні. Низка російських пропагандистських ресурсів стверджує, що машина належить Василю Прозорову – колишньому працівнику Служби безпеки України, який після звільнення зі служби втік до Росії.

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Топпропагандисти країни-агресора з посиланням на місцевих силовиків пишуть, що власником автомобіля, в якому стався вибух на Коровінському шосе в Москві, нібито є колишній співробітник СБУ.

Зазначається, що машина вибухнула через секунду після запуску двигуна, а епіцентр вибуху був під місцем водія. Згодом російські Telegram-канали опублікували відео, на якому, імовірно, Прозоров сидить на багажнику пошкодженого Toyota.

Фото: Ресурси російських пропагандистів

LIGA.net звернулася за коментарем до пресслужби СБУ, там пообіцяли надати інформацію пізніше, якщо така з'явиться.

У 2019 році в Москві відбулася пресконференція Прозорова, якого представили як "колишнього співробітника СБУ". На заході Прозоров зокрема звинуватив Україну в "причетності до катастрофи малайзійського Boeing".

У СБУ повідомили, що Прозорова було звільнено з посади старшого консультанта-експерта одного з відділів штабу Антитерористичного центру СБУ за службову невідповідність – систематичне вживання алкоголю на робочому місці та дискредитацію звання офіцера.

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