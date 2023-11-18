Россияне в плену слушают гимн Украины, смотрят на Бандеру и пьют Coca Cola - The Times

Журналисты британской газеты The Times побывали в крупнейшем в Украине лагере для военнопленных, где из россиян пытаются "выбить" кремлевскую пропаганду. По словам представителя координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петра Яценко, оккупанты там чтят память погибших украинцев, слушают гимн Украины и тому подобное.

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"Россияне были подвергнуты пропаганде всю жизнь. Это как попытка вытащить кого-то из религиозной секты. Это ускоренный курс истории Украины, который мы даем заключенным, чтобы развенчать заявления Путина о том, что Украина не является независимым государством", - сказал Яценко.

Чтобы попасть из своих жилых помещений в столовую, военнопленные должны пройти по улице, выставленной фотографиями деятелей из прошлого Украины. Среди них – портреты идеолога украинских националистов Степана Бандеры и писателя Тараса Шевченко, говорится в материале.

По словам Яценко, "символом того, как большинство российских заключенных смотрят на Украину, есть один новоприбывший, который посмотрел на фотографию Бандеры и подумал, что это фотография молодого Путина".

Согласно Женевской конвенции, военнопленные россияне работают в лагере шесть дней в неделю, за что им платят $8 в месяц, которые тратят на напитки и сладости в лагерном магазине. Coca-Cola, недоступная в России после вторжения, на сегодняшний день является самым популярным товаром там, пишут журналисты.

Яценко заявил, что некоторые бывшие осужденные россияне пытались ввести в лагере "преступный порядок", основанный на "традициях российской тюремной иерархии". Так они хотели показать, что здесь "великие люди", рассказал другой представитель Координационного штаба.

"Мы очень быстро останавливаем это. Мы говорим им, что если вы будете плохо себя вести, мы вас освободим и пусть украинцы разберутся с вами. Обычно это работает", - подытожил он.

По данным ГУР, после операции с перегоном в Украину российского вертолета Ми-8 количество россиян, желающих сдаться в плен в рамках проекта "Хочу жить", выросло на 70%.

17 октября в "Хочу жить" сообщили, что на стадии завершения находится уже более 1000 операций по добровольной сдаче в плен российских оккупантов.

В ГУР рассказали о случаях повторного попадания в плен россиян после обмена.

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