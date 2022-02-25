Россияне в Украине расстреливают гражданские машины с детьми внутри: видео 18+
Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео, снятое сегодня под Херсоном. На нем российские оккупанты стреляют по машине, в которой находились трое мирных жителей – двое мужчин и ребенок.
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"Это видео, снятое сегодня смелым украинцем должна увидеть вся Россия и весь мир!" – написал Геращенко.
Люди в автомобиле чудом остались живы, отметил он.
"Обращаюсь к медиа цивилизованных стран – покажите это видео обстрела мирных украинцев сотням миллионов ваших зрителей и читателей. Обращаюсь к лидерам общественного мнения России. Посмотрите это видео. Представьте тот ужас, который испытали, попав под обстрел российских оккупантов", – написал советник главы МВД.
Он призвал лидеров общественного мнения продолжать делать видеообращения к российскому народу с призывом остановить войну.
- Несмотря на все заявления российских властей о том, что целями их ударов являются военные объекты, Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщает о попаданиях снарядов в жилые дома и о пострадавших мирных жителях.
- Сегодня в Ворзеле Киевской области российские оккупанты при обстреле из РСЗО "Град" попали в здание детского дома.
- В Ахтырке Сумской области оккупанты обстреляли из РСЗО "Ураган" жилой массив, бомбоубежища, детский сад. Есть тяжело раненые дети.
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