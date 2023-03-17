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Россияне во время отступления минируют ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты – видео

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 07:09
Россияне во время отступления минируют ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты – видео - Фото
Заминированный ноутбук (Скриншот видео)

Российские оккупанты при отступлении с позиций минуют не только территории, но и электронику и другие предметы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, при отступлении с позиций оккупанты пытаются максимально минировать территорию, опасность несут любые предметы.

На отбитых у россиян позициях украинские бойцы постоянно находят заминированные предметы, в том числе смартфоны и ноутбуки.

Центр национального сопротивления призвал жителей на временно оккупированных территориях быть бдительными и не подбирать оставленные посреди улицы предметы.

"Оккупанты минируют все что угодно: от ноутбуков до детских игрушек", – говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне минируют въезды в РФ северо-западнее Харькова. Наступать там и не думают – ISW

Наталія Медведєва
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