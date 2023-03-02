Россияне минируют въезды в РФ северо-западнее Харькова. Наступать там и не думают – ISW

Российские войска минируют въезды на дорогах в России на северо-запад от Харькова, это якобы свидетельствует о том, что они не планируют там наступать, говорится в сводке Института изучения войны (ISW) по итогам 1 марта.

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Как отмечается, в поселках Новостроевка-Вторая и Горьковский Белгородской области, примерно в 47 км северо-западнее Харькова, российские войска развернули инженерное оборудование и устанавливают противотанковые мины.

"Генштаб не наблюдал формирования наступательных группировок российских войск на северном харьковском направлении, и такие укрепления дополнительно свидетельствуют о том, что российские войска не готовятся к возобновлению наступательных действий в этом районе", – говорится в сообщении.

23 февраля 2023 года в Белгородской области упал самолет ВС РФ.

В тот же день Генштаб заявил, что Россия выпустила 11 ракет по Украине, 10 из них упали в Белгородской области.

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Мілана Головань

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