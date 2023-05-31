Россияне возобновили наступление на Бахмутском направлении: карта боевых действий

Оккупанты возобновили наступательные действия на Бахмутском направлении после нескольких дней относительного затишья в плане боестолкновений. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

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В течение суток подразделения Сил обороны отбили 16 атак россиян.

На Купянском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и Новоселевского и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток армия РФ вела наступательные действия в районе Белогоровки.

На Бахмутском направлении в течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки и Белой Горы.

На Авдеевском направлении противник сегодня не наступал.

На Марьинском направлении Силы обороны отбили все атаки армии РФ в районе города Марьинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления, одно артиллерийское подразделение на огневой позиции, два склада боеприпасов и две радиоэлектронной станции борьбы оккупантов.

Сегодня замминистра обороны Маляр опровергла "затишье" в Бахмуте – обе стороны усиливаются и готовятся к продолжению борьбы.

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