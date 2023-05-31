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Россияне возобновили наступление на Бахмутском направлении: карта боевых действий

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 19:07
Россияне возобновили наступление на Бахмутском направлении: карта боевых действий - Фото
Украинские военные в Бахмуте (Фото: 93-я ОМБр "Холодный Яр")

Оккупанты возобновили наступательные действия на Бахмутском направлении после нескольких дней относительного затишья в плане боестолкновений. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

В течение суток подразделения Сил обороны отбили 16 атак россиян.

На Купянском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и Новоселевского и Стельмаховки Луганской области.

Россияне возобновили наступление на Бахмутском направлении: карта боевых действий

На Лиманском направлении в течение суток армия РФ вела наступательные действия в районе Белогоровки.

Россияне возобновили наступление на Бахмутском направлении: карта боевых действий

На Бахмутском направлении в течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки и Белой Горы.

Россияне возобновили наступление на Бахмутском направлении: карта боевых действий

На Авдеевском направлении противник сегодня не наступал.

На Марьинском направлении Силы обороны отбили все атаки армии РФ в районе города Марьинка.

Россияне возобновили наступление на Бахмутском направлении: карта боевых действий

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления, одно артиллерийское подразделение на огневой позиции, два склада боеприпасов и две радиоэлектронной станции борьбы оккупантов.

  • Сегодня замминистра обороны Маляр опровергла "затишье" в Бахмуте – обе стороны усиливаются и готовятся к продолжению борьбы.

Читайте также: Штурмовая группа 3 ОШБр зачистила окопы от россиян: два видео из Бахмутских окрестностей

Оксана Житнюк
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войнабахмутгенштаб
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