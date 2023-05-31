Росіяни поновили наступ на Бахмутському напрямку: карта бойових дій

Окупанти поновили наступальні дії на Бахмутському напрямку після кількох днів відносного затишшя в плані боєзіткнень. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

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Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили 16 атак росіян.

На Куп’янському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямках Новоселівського і Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби армія РФ вела наступальні дії в районі Білогорівки.

На Бахмутському напрямку протягом доби окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки та Білої Гори.

На Авдіївському напрямку противник сьогодні не наступав.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили усі атаки армії РФ в районі міста Мар’їнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Українська авіація за добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один пункт управління, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два склади боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби окупантів.

Сьогодні заступниця міністра оборони Маляр спростувала "затишшя" у Бахмуті – обидві сторони посилюються і готуються до продовження боротьби.

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