Россияне заявили об ударе БпЛА по зданию правительства Белгородской области – видео

Вячеслав Гладков сообщил, что якобы пострадал его заместитель и боец Росгвардии

Здание правительства (Фото: ресурс оккупантов)

В пятницу, 9 мая, беспилотник якобы атаковал здание правительства Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков и обнародовал соответствующее видео.

Он заявил, что здание якобы атаковал дрон самолетного типа. Гладков обвинил в ударе Вооруженные Силы Украины.

По данным губернатора Белгородской области, из-за атаки якобы пострадали два человека – его заместитель Александр Лоренц и боец Росгвардии.

Росгвардейца якобы госпитализировали со слепым осколочным ранением бедра. А у Лоренца – сотрясение и акубаротравма.

LIGA.net обратилась за комментариями в Главное управление разведки Министерства обороны и Службы безопасности Украины, но ответов на момент публикации новости не получила.

2 мая сообщество Inform Napalm писало, что по данным, полученным от HUMINT от источников из России, на достаточно высоком уровне были даны указания Федеральной службе безопасности устроить показательные теракты в нескольких регионах во время парадов на 9 мая. В то же время на парад в Москве бросили все силы, чтобы он произошел без инцидентов.

"Но регионы не только оставляют без прикрытия, но и планируют создать несколько громких информационных поводов. Среди регионов для таких операций сейчас рассматривают Хабаровск, Улан-Удэ и другие", – говорится в сообщении.

В Inform Napalm подчеркнули, что цель операции – обвинить Украину в неизбирательных атаках гражданских скоплений, сорвать "мирные инициативы" Соединенных Штатов, а также использовать эти поводы для мобилизации дополнительного ресурса из российских регионов.