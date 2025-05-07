Беспилотники атаковали несколько регионов РФ, пылает в Туле, Саранске и под Москвой
Вечером 6 мая и в ночь на 7 мая беспилотники атаковали несколько регионов России, в частности Московскую и Тульскую области и республику Мордовия. Вероятно, был атакован завод по производству реактивных систем залпового огня в Туле, оптоволоконный завод в мордовском Саранске и военный аэродром в городе Кубинка Московской области. Об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы.
Губернатор Тульской области РФ Дмитрий Миляев с утра 7 мая сообщил, что регион якобы отражает уже пятую волну атаки БпЛА. О последствиях атаки он не писал.
Впрочем, пропагандистский канал Astra сообщил, что в Туле произошел пожар в районе двух крупнейших предприятий оборонной промышленности РФ, входящих в госкорпорацию "Ростех".
Речь идет о Конструкторском бюро приборостроения, которое разрабатывает высокоточное управляемое оружие, а также о научно-производственном объединении "Сплав", производящем реактивные системы залпового огня.
Позже стало известно, что предположительно возгорание произошло на "Сплаве".
Глава Республики Мордовия Артем Здунов также лишь предупредил об опасности БпЛА, но не сообщил о последствиях.
Российские пропагандисты написали о поражении единственного в России завода по производству оптического волокна "Оптиковолоконные Системы". Там возник пожар.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев об атаке беспилотников не сообщал.
Проукраинский канал Exilenova+ сообщил, что был нанесен удар по военному аэродрому Кубинка, расположенному в Московской области. На этом аэродроме базируются истребители МиГ-29 и Су-27.
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