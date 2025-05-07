Безпілотники атакували декілька регіонів РФ, палає у Тулі, Саранську та під Москвою

Попередньо уражені оптоволоконний завод, завод з виробництва РСЗВ та військовий аеродром

Завод "Сплав" у Тулі (Фото: пропагандистський ресурс)

Ввечері 6 травня та у ніч проти 7 травня безпілотники атакували декілька регіонів Росії, зокрема Московську й Тульську області та республіку Мордовія. Ймовірно, був атакований завод з виробництва реактивних систем залпового вогню у Тулі, оптоволоконний завод у мордовському Саранську та військовий аеродром у місті Кубинка Московській області. Про це повідомляють російські пропагандистські Telegram-канали.

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Губернатор Тульської області РФ Дмитро Міляєв зранку 7 травня повідомив, що регіон нібито відбиває вже п'яту хвилю атаки БпЛА. Про наслідки атаки він не написав.

Втім пропагандистський канал Astra повідомив, що у Тулі сталася пожежа у районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ, що належать до держкорпорації "Ростех".

Йдеться про Конструкторське бюро приладобудування, яке розробляє високоточну керовану зброю, а також науково-виробниче об'єднання "Сплав", яке виробляє реактивні системи залпового вогню.

Пізніше стало відомо, що, ймовірно, займання сталося на "Сплаві".

Голова Республіки Мордовія Артем Здунов також лише попередив про небезпеку БпЛА, але не повідомив про наслідки.

Російські пропагандисти написали про ураження єдиного в Росії заводу з виробництва оптичного волокна "Оптіковолоконні Сістеми". Там виникла пожежа.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов про атаку безпілотників не повідомляв.

Проукраїнський канал Exilenova+ повідомив, що було завдано удару по військовому аеродрому "Кубинка", що розташований у Московській області. На цьому аеродромі базуються винищувачі МіГ-29 та Су-27.